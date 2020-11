Covid in Regione non si arresta: oggi + 2402 casi

Covid in Regione, ancora non si arresta la crescita della curva pandemica in Emilia Romagna. I dati di oggi parlano di altri 2.402 contagi registrati nelle ultime 24 ore, individuati sulla base di 20.310 tamponi. Si contano 49 morti, fra loro un uomo di 43 anni a Modena, e il numero dei ricoverati continua purtroppo ad aumentare.

Circa la metà dei nuovi positivi, 1.264, sono persone asinotmatiche, prevalentemente individuate con attività di contact tracing. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 228 (+6 rispetto a ieri), 2.094 quelli in altri reparti Covid (+22), mentre il 95% circa degli attualmente positivi è in isolamento domiciliare perché non richiede cure ospedaliere.