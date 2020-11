Messaggi Covid via WhatsApp: “Sono fake, non li invia Bonaccini”

Sono arrivati ieri anche a Cesenatico i messaggi whatsapp firmati dal governatore Stefano Bonaccini. Il problema è che, al di là dei contenuti (che richiamano ad un atteggiamento più responsabile nei confronti dell’emergenza epidemiologica) si tratta, a tutti gli effetti, di fake-news. Una sorta di “catena di Sant’Antonio” anti-Covid che, per quanto non deprecabile sul piano delle intenzioni, ha costretto ieri la Regione Emilia Romagna ad intervenire con una smentita ufficiale:

“Circolano attraverso le piattaforme di messaggistica, in particolare da ieri su WhatsApp – si legge nella nota di via Aldo Moro – alcuni comunicati firmati dal presidente Bonaccini. Va precisato che, tranne in un caso in cui viene riportato un suo post, si tratta di messaggi fasulli, che in alcun modo fanno riferimento al presidente o alla Regione stessa. Per questo, sono già stati segnalati alle autorità competenti per l’individuazione degli autori e responsabili della diffusione”.