Presepe della Marineria, al via le luminarie

I preparativi continueranno anche per i prossimi giorni. Momento che prelude all’accensione è il test delle luci che viene fatto per verificare che tutto sia andato a buon fine. Non è facile infatti posizionare le luminarie e le statue del Presepe. Le barche storiche infatti sono in modalità navigazione quindi piene di cime e reti che rendono non facile il posizionamento di tutto il dovuto. Senza contare che il primo freddo ha fatto capolino anche in città.