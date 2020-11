Mercati a Cesenatico. Ecco tutte le info utili

L’ordinanza Durante lo svolgimento del mercatino tutta l’area di Piazza delle Conserve verrà recintata. Saranno utilizzate apposite transenne mantenendo solo due varchi. Uno per l’ingresso e uno per l’uscita. Le persone potranno accedere solo da Piazza Fiorentini e abbandonare l’area utilizzando il varco su Piazza del Monte. Entrambi i varchi saranno presidiati con sorveglianza pubblica e privata. Il mercato avrà inizio alle ore 7 e la vendita si concluderà alle 12.30. All’interno dell’area di Piazza delle Conserve dovranno essere rispettati in maniera rigorosa tutti i protocolli. Sì all’utilizzo continuo della mascherina e distanziamento interpersonale.

Le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.

“Ho firmato questa ordinanza per permettere al mercatino dei produttori di poter andare avanti. Nonostante l’ordinanza regionale che entrerà in vigore da domani. Ci siamo impegnati per adottare un protocollo di sicurezza chiaro e affidabile. Chiedo a tutti di rispettarlo per il bene della collettività. I nostri mercati sono un valore per Cesenatico. E da lunedì ci metteremo al lavoro per garantire lo svolgimento anche del mercato del venerdì”.