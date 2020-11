L’amore ai tempi del distanziamento in una foto

Tutti lo abbiamo scritto alle elementari su un piccolo foglio arrotolato. O ripiegato a scrigno. I primi “friccicori”, i primi battiti accelerati che scandivano l’attesa della risposta. “Ti vuoi mettere con me? S/N”. Cambiano i tempi, si cresce. E per amori grandi ci vogliono grandi superfici. Così un cuore solitario ha pensato bene di dedicarle un messaggio che non poteva essere invisibile. Appeso al cavalcavia della Statale, l’accesso alla città dove sicuramente passa Paola. “Ti vuoi mettere con me?” In basso a destra i due quadratini per la risposta. Si no.

Un gesto bellissimo. Davvero. Ha ancora più valore oggi, sabato, il giorno che precede un week end di quasi lockdown. A pochi giorni dall’anniversario della caduta del muro di Berlino la mente vola. E pensa all’amore, al sentimento che scavalca muri, azzera distanziamenti e lontananze.