Obbligo di dimora. Non per Covid, ma per droga

Avrà anche lui l’obbligo di dimora nel Comune di Cesenatico. Ma non per le restrizioni della fascia arancione.

Per L.B, 23 anni, residente in una frazione del nostro comune, l’obbligo è stato firmato da un Giudice che, dopo aver convalidato lunedì scorso l’arresto per detenzione e spaccio di droga, l’ha rimandato a casa senza neppure fissare la data della direttissima (come accade in questi giorni per l’emergenza Covid).