Ecco tutto quello che oggi (non) potremo fare

Ci vorrà una bella dose di fantasia per trascorrere questa prima domenica di semi-lockdown. Le alternative al divano (ma anche la serie A è ferma) sono davvero poche. Ecco tutte le cose che oggi (non) potremo fare.

In primis, non si potrà fare la classica gita fuori porta, perché – a meno che non vi siano comprovate esigenze di salute o di lavoro – nessuno potrà uscire dal confini di Cesenatico.

Non si potrà andare al ristorante (ma c’è sempre l’asporto) e dimenticatevi il rito dell’aperitivo: oggi bar e locali saranno tutti chiusi. Una volta c’era l’Iper a salvare le nostre domeniche di noia, ma questa volta la destinazione è off-limits. Non solo i negozi dell’area commerciale sono chiusi, ma anche per chi avesse solo bisogno di fare la spesa lo sconfinamento nella striscia di Savignano Mare non è consentita.