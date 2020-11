Spesa all’Iper off limits se sei di Cesenatico

Sei di Cesenatico e vuoi fare la spesa all’Iper? Ecco un po’ di chiarezza.

Zona arancione possibilità di fare la spesa fuori da Comune di residenza, ma con restrizioni ben precise. All’indomani di ogni nuova ordinanza, ormai è un classico, arrivano puntuali le precisazioni. Ovvero quei necessari approfondimenti che aiutano a chiarire i passaggi più ambigui e di indecifrabile lettura. Tra questi, visto che siamo da ieri in zona “arancione”, c’è la cosiddetta spesa “fuori comune”. Ma attenzione!

Il Governo ha infatti precisato che anche in zona arancione, per “particolari necessità”, rientrando la “spesa” fra le cause giustificative degli spostamenti, è possibile fare la spesa al di fuori dal comune di residenza.

Ma ci sono regole ben precise. Lo spostamento può essere fatto in un Comune contiguo al proprio laddove il proprio Comune non disponga di punti vendita. Il Comune confinante al proprio può però presentare una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze. In questo caso lo spostamento è consentito, solo entro questi limiti, e deve essere autocertificato.