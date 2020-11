Focolaio a scuola. Elementari di Longiano in dad

Covid-19, focolaio alla scuola primaria (le elementari) di Longiano. Scattata la dad per le 5 classi dell’Istituto Tito Balestra. Il provvedimento è attivo già da oggi, lunedì fino a nuove disposizioni. Inoltre le classi prima e quarta sono in quarantena. In tutto a scuola vi è una novantina di alunni che dovranno riprendere a seguire le lezioni con la didattica a distanza. La comunicazione è stata inviata domenica pomeriggio. Alle famiglie è stato suggerito di rimanere in contatto con i docenti tramite i rappresentanti di classe.

Qualche dato su Longiano.

I positivi nel comune, che si trova nelle vicinanze di Cesenatico, sono sono 22 (dati al 10 novembre). Di questi una persona è ricoverata e altre 21 in isolamento domiciliare. Sono 42 le persone in osservazione presso la propria abitazione, in quarantena cautelare.