Le scuole di musica lanciano sos: “Riaprire subito”

Ci viene chiesto un ulteriore sacrificio a nostro avviso immotivato e senza evidenti basi oggettive.

La scelta della Regione di richiedere la modalità online per tutte le nostre attività – peraltro comunicata attraverso la pagina della Faq venerdì sera, 13 novembre – ci mette in grossissima difficoltà, non considerando minimamente la nostra professionalità e l’impegno alacre con cui abbiamo lavorato in questi mesi di riapertura per la sicurezza dei nostri dipendenti, collaboratori e allievi.

Riteniamo inammissibile la richiesta di togliere la modalità in presenza dei nostri corsi, in toto visto che la formazione musicale accademica e quella scolastica riconosciuta (Licei Musicali e scuole ad indirizzo musicale) operano in totale sicurezza effettuando le lezioni di strumento in presenza. Inoltre per la fascia di età 0-6 (età prescolare) la didattica a distanza è estremamente inefficace, ed è contraddittorio che vadano a nidi e scuole dell’infanzia al mattino e non alla scuola di musica al pomeriggio (dove le distanze sono sicuramente più controllabili!).