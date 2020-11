Verde pubblico, via al maxi intervento

Sull’area di Zadina, con particolare concentrazione in Piazza Kennedy, si è operato con la pulitura di tutto il “secco” in ottica di un intervento anche all’interno della Pineta di Zadina. Gli intervento riguarderanno inoltre numerose altre via della città, tra le altre Via Reno, Via Tevere, Viale dei Pini, Viale Colombo, Via Gaza, Via Caboto e Viale Roma su cui la potatura si è conclusa in questi giorni.

Le parole del Sindaco Matteo Gozzoli

“Siamo di fronte a un intervento senza precedenti per il verde pubblico di Cesenatico, un impegno inedito per quanto riguarda la capillarità delle potature, gli abbattimenti mirati e le nuove piantumazioni. Desidero ringraziare Cesenatico Servizi per l’impegno e per il fatto che si tratta di lavori messi in campo grazie a una variazione di bilancio proposta dalla società stessa per affrontare un tema così sentito. Il nostro verde è sempre una priorità e siamo convinti che un intervento del genere possa essere di grande impatto sulla città. Non vogliamo fermarci e l’Amministrazione nel proprio bilancio preventivo sta prevedendo somme per interventi straordinari anche per il prossimo triennio”, le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.