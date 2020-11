Carabinieri, pioggia di multe per clienti di sala giochi

Primo week end di controlli dei Carabinieri del comando di Cesenatico. Hanno un’area di competenza che si estende ben oltre la zona di Cesenatico. In questo caso si segnalano provvedimenti a Sogliano e Gambettola.

Venti verbali per chi non rispetta le normi anticovid. In particolare si segnala il non aver rispettato il coprifuoco di un ventiduenne cittadino lituano. È residente a Sogliano e è celibe. Si tratta di un operaio incensurato. I carabinieri lo hanno controllato controllato e sanzionato mentre, in orario notturno, bivaccava in un area verde ubicata in quella via fratelli Cervi. Multe anche a Gambettola. Raggiunto dal verbale il gestore di una nota sala giochi. I carabinieri gli hanno contestato il fatto che all’interno e nelle immediate adiacenze esterne della sua attività c’erano diciotto giovani. Anche loro sono stati tutti sanzionati. Erano intenti a consumare bevande alcoliche in, per i militari dell’Arma, palese violazione delle normative vigenti.