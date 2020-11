Il ristorante “Magnolia” di Faccani traslocherà a Ponente

Ristorante Magnolia a ponente. I tempi non saranno immediati, ma il progetto è ormai avviato. Come anticipa nell’edizione di oggi il Resto del Carlino, lo chef stellato Alberto Faccani chiuderà il suo ristorante “Magnolia” di viale Trento. Unico ristorante a due stelle Michelin della riviera romagnola che traslocherà nella frazione di Ponente. Precisamente il Magnolia traslocherà in viale Cavour. Faccani ha appena acquistato un ex motel con un ampio parco da cinquemila metri quadrati.