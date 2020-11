Imu, scattano i controlle sulle case fittizie

La Sentenza 20130/2020 della Corte di Cassazione ha aperto ufficialmente la strada al recupero dell’Imu elusa con la tecnica dello “sdoppiamento della residenza”: anche l’Ufficio Tributi del Comune di Cesenatico si metterà alla ricerca dei soggetti che utilizzavano questo stratagemma con la possibilità di controllare indietro fino a 5 anni. Il meccanismo era piuttosto semplice: due coniugi con, per esempio, una casa in città e una casa al mare si dividevano l’uno prendendo la residenza nella prima e l’altro nella seconda per fare risultare entrambe “prime case” eludendo così il pagamento dell’Imu, vivendo comunque stabilmente solo in una delle due. Una pratica molto in voga che negli anni passati aveva visto diverse attività di contrasto da parte dei Comuni (al fine di accertare le finte residenze): la sentenza della Cassazione pone un principio dirompente visto che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Dunque nel caso di “divisione” della famiglia la condizione prevista dalla normativa non si verifica né per l’abitazione principale ne per quella secondaria.