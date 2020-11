Mercato del venerdi. Ecco cosa cambia

Mercato, nuova ordinanza del sindaco Matteo Gozzoli con al centro il mercato del venerdì. Nei giorni scorsi sono state divulgate info per i produttori agricoli. In quel caso la location era il mercatino della Conserve. Dopo averlo annunciato ieri durante la diretta ecco le novità. Il provvedimento riguarda entrate ed uscite in modo da rispettare l’ordinanza regionale in vigore fino al 3 dicembre. L’ordinanza regionale in vigore da sabato 14 novembre, vieta infatti l’organizzazione dei mercati salvo l’adozione dei sindaci di piani appositi. Il Comune di Cesenatico ha studiato un protocollo di sicurezza che entrerà in vigore da venerdì 20 novembre.

L’ordinanza Per l’area di mercato cosiddetta “non alimentare” i varchi di entrata saranno esclusivamente quelli di: Via Saffi ang. Viale Milano, Viale D. Ricci e Via Venezia. I varchi di uscita invece saranno quelli di Viale Milano lato mare, Via Sozzi con intersezione con viale Torino. Tutti i varchi, sia d’entrata che di uscita, avranno sorveglianza pubblica e privata. Per l’area di mercato cosiddetta “alimentare” i varco di entrata sarà esclusivamente quello di Via Saffi, stradello area produttori. Il varco di uscita sarà invece quello di Via Saffi (angolo adiacente all’ingresso “ASD G.C. Fausto Coppi”). Tutti i varchi, sia d’entrata che di uscita, avranno sorveglianza pubblica e privata. All’interno dell’area mercatale dovranno essere rispettati in maniera rigorosa tutti i protocolli quali utilizzo continuo della mascherina e costante distanziamento interpersonale.