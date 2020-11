Baseball, continua l’epopea del batti e corri degli Elephas

A livello locale Elephas Cesena Baseball è stata chiamata a rinnovare il consiglio direttivo. Anche in questo caso lo staff dirigenziale uscente ha optato per una riunione “on line”. Raccolte le candidature e i voti, sono state confermate le cariche di Presidente, Simone Coperchio, e vice presidente, Michela Casadei. New entry e vecchie conoscenze compongono il lo staff del Cda Elephas. Stefania Buda che ricopre il ruolo di rappresentante dei tecnici.

Stefania, atleta con un breve trascorso in nazionale, è conosciuta nel mondo del batti e corri riminese e mamma di due bimbi svilupperà progetti per le giovanili dell’Elephas. Morena Missiroli, contabile e segretaria Elephas, avrà l’onere di far quadrare i conti della ASD che, nel pensiero del presidente Elephas e in linea con l’amministrazione federale, devono essere un vanto per la società. Giacomo “Ciaccio” Berti, storico giocatore del cesena baseball, stringe relazioni mantenendo rapporti con le squadre del softball amatoriale e con le società della zona che sviluppano il gioco del baseball tra i più piccoli e si occuperà della comunicazione per gli Elephas.

Nicola Bosi, da poco entrato nella famiglia degli Elephas, si è fatto conoscere tramite il figlio che gioca nelle giovanili ed è da subito stato nominato responsabile degli acquisti avendo contatti in tutta Italia con realtà produttive più disparate. Ilaria Marchini, nell’anno della pandemia, ha dato il suo contributo come ingegnere Rsp producendo il protocollo di sicurezza anticovid e si occuperà della sicurezza. Pierlorenzo Gasperoni e Mattia Zoffoli, altre due figure storiche del batti e corri cesenate, coadiuveranno direttamente la dirigenza nell’organizzazione della società a tutto tondo.

Il messaggio forte che la nuova dirigenza Elephas vuole esporre è: #StartThinkingNow. Ora è il momento di pensare a nuovi grandi progetti per ampliare il futuro del MGDB (Meraviglioso Gioco Del Baseball)!