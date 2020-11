Grazie al Covid abbiamo più soldi sui nostri conti correnti

Sarà per l’incertezza sul futuro o perché, senza vacanze e con i locali chiusi, anche volendo non sapremmo dove e come spendere i nostri soldi. Sta di fatto che, anche dopo questa seconda ondata pandemica, aumentano considerevolmente, anche nella nostra provincia, i depositi bancari.

In pratica, alla faccia della crisi, sui nostri conti correnti abbiamo, in media, più soldi. Nel solo mese di ottobre la liquidità sui conti correnti degli italiani è cresciuta di 32 miliardi e la quantità sui depositi ha sfondato quota 1.700 miliardi, nei primi nove mesi di quest’anno.

Mentre il Paese fronteggiava gli effetti della pandemia da Covid-19, le somme in banca delle imprese sono cresciute del 21%, arrivando a sfiorare i 365 miliardi di euro. In parallelo i risparmi sui conti correnti delle famiglie, circa 1.080 miliardi di euro, sono saliti del 3,4% da gennaio a fine settembre. Una reazione alle misure restrittive imposte sul territorio e sull’economia che si traduce, da Nord a Sud, in un aumento delle somme accantonate.

Questo si evince in base ai dati della Banca d’Italia sulla raccolta bancaria riportati da Il Sole 24 Ore, che ha mappato i depositi pro capite e stilato una classifica, per provincia, dei territori dove nei primi otto mesi del 2020 si è “risparmiato” di più.