Impianto Mesolino a Cesenatico. Tutte le info

500.000 euro erogati dalla Protezione Civile regionale, due mesi dall’approvazione del progetto al contratto, 330 giorni di lavori, sei imprese al lavoro, un mese per le verifiche archeologiche, geologiche, sismiche, un mese per la verifica preventiva di presenza ordigni bellici, tempi serrati per le procedure espropriative.

Sono questi i numeri di un intervento realizzato dal Consorzio di Bonifica che gli abitanti di Cesenatico attendevano da tempo: il potenziamento dell’impianto di sollevamento acque meteoriche “Mesolino”, all’incrocio tra via Cannucceto e Via Mesola.

Il Mesolino è il canale principale di un ampio bacino di 6 Km2 che comprende le frazioni di Cannucceto e Bagnarola: in condizioni normali si immette nel Canale Mesola che defluisce naturalmente nel Porto Canale di Cesenatico. Quando il mare è alto il Mesolino non riesce a defluire naturalmente nel Mesola a causa dei terreni molto bassi. L’impianto idrovoro, costruito anni fa per risolvere il problema, entra in funzione quando si verificano tali condizioni: la paratoia telecontrollata alla confluenza fra i due canali si chiude e tutta l’acqua dell’entroterra viene convogliata all’impianto idrovoro e sollevata meccanicamente.

Tuttavia, per insufficienza della rete di scolo di monte, l’idrovoro non riusciva a “lavorare” a pieno ritmo: l’acqua raggiungeva la vasca pompe troppo lentamente e questo ritardo comportava innalzamento dei livelli nel canale Mesolino e nei suoi affluenti, con esondazioni non rare lungo le vie Montaletto, Carlina, Boscabella, Cannucceto ed aree limitrofe.

Per risolvere il problema è stato creato un nuovo ampio e profondo canale di alimentazione dell’impianto, contestualmente all’abbassamento e ampliamento della vasca di arrivo dell’idrovoro necessari per aumentare il volume di accumulo di acqua e ottimizzare così il lavoro delle pompe idrovore.