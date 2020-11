No paura day a Cesena. Tra gialli e dubbi

No paura day a Cesena. Ospite d’onore Vittorio Sgarbi. Almeno secondo quanto riportato nel volantino. La comunicazione circola sulla pagina fb di La Cesena che Vorremmo. E se fosse un album jazz sarebbe “Cosa c’è che non va in questa foto” di Van Morrison. Veniamo al perché. L’invito è rivolto a “Chiunque abbia a cuore la libertà e voglia di sentire un’altra voce rispetto a ciò che ripetono coralmente giornali e tv, è pregato di venire alla manifestazione che si terrà sabato 21 novembre h. 11 in Piazza della Libertà.” Qualche dubbio lo suscita proprio il volantino. Non tanto per il contenuto quanto per la foto che è di Piazza del Popolo. Quindi un’altra location. Forse perché il sabato in piazza del popolo c’è il mercato ambulante? Lo si potrà scoprire andandoci, infatti le due piazze non sono molto distanti tra loro. Nella comunicazione del “No paura day” si individua nel virus della paura il centro del dibattito.