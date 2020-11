Tartaruga affidata a Fondazione cetacea VIDEO

Se Massimo è il record man dei salavataggi delle tarturughe, va detto che Cesenatico ha un primato non da poco. Anno scorso infatti un altro peschereccio ha salvato e una tartaruga liuto. È un esemplare molto raro nelle nostre acque. Bisogna essere veramente fortunati per incontrarne uno. Si tratta della tartaruga più grande che c’è nel globo e quella trovata a Cesenatico pesava circa 300 chili. Per fortuna era in ottima forma e non aveva subito gravi traumi. Così è stata rilasciata a poche ore dall’approdo. Non prima però che i veterinari della Fondazione l’avessero visitata.