Schiuma in riva al mare? No detersivi, ma frullato di plancton

A dirimere la questione ci ha pensato in ogni caso il professor Attilio Rinaldi del Centro Ricerche Marine di Cesenatico-Cervia: “Quasi certamente dovrebbe trattarsi di un evento del tutto naturale e che si verifica in tutti i mari, compreso il nostro, di solito dopo una mareggiata. In pratica è un ‘frullato’ di plancton’. Viene originato da microalghe, diatomee e flagellati invisibili all’occhio umano. Nei mari del nord si sono osservate delle schiume anche in quantità enormi. Ma sono assolutamente innocue sia per gli organismi marini che per l’uomo”.