Chef del Doc 2.4 tra i concorrenti di “Antonino Chef Academy”

Figlio di albergatori (la famiglia gestisce da tre generazioni l’hotel Turismo di Viserba), Enrico si è diplomato all’istituto alberghiero Tonino Guerra di Cervia. Tra le sue esperienze più significative ci sono quelle all’I-Suite di Rimini e in due ristoranti noti di Cervia, e appena maggiorenne si è trasferito a Bressanone per lavorare con lo chef stellato Antonio Strammiello. Due anni fa è tornato nella sua Romagna, di nuovo a Cervia e poi facendo uno stage nel ristorante stellato Abocar Due Cucine di Rimini. Attualmente è ai fornelli nel locale di via Armellini Doc 2.4 di Cesenatico come sous-chef.