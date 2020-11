Torna a Bologna “BilBOlbul”, festival internazionale del fumetto

Torna, con la 14/a edizione interamente online, ‘BilBOlbul’, festival internazionale del fumetto ideato e organizzato a Bologna dall’associazione Hamelin: sul sito www.bilbolbul.net e sui canali YouTube e Facebook del Festival si svilupperà un ricco calendario di conferenze, incontri con gli autori, presentazioni di libri.

Tema conduttore dell’edizione 2020 è il ‘corpo’, un lavoro artistico che – spiegano i promotori – è anche indagine sull’identità, personale e politica: ecco perché BilBOlbul ha scelto di ospitare voci nella quasi totalità femminili, a cominciare dall’artista cui è stata affidata la realizzazione del manifesto, Emilie Gleason, Premio Rivelazione al Festival di Angouleme 2019 per il suo graphic novel ‘Ted, un tipo strano’, storia di un ragazzo affetto da disturbo dello spettro autistico alle prese con la vita di tutti i giorni, che uscirà in Italia per Canicola proprio in occasione di BilBOlbul.