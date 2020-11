Elettrodomestici, costi e consigli per risparmiare

Elettrodomestici, quanto consuma ogni anno la lavatrice? Costi e consigli per risparmiare

Oggi le famiglie sono molto più attente ai consumi in casa, data la particolare situazione attuale legata alla crisi sanitaria e alla contrazione delle entrate. Le spese restano invece quasi le stesse, perché ogni abitazione ha bisogno di cura e di manutenzione, e anzi si spende addirittura di più, visto che trascorriamo molto più tempo fra le quattro mura domestiche. Significa che spendiamo più soldi per le risorse come il gas, per la cucina e il riscaldamento, e ovviamente la luce elettrica. Ci sono poi degli elettrodomestici che consumano più energia di altri, come nel caso della lavatrice, un vero e proprio device “energivoro”. Ecco perché è così importante capire quanto consuma ogni anno la lavatrice, e come risparmiare sugli sprechi.

Quanto consuma ogni anno la lavatrice

Per prima cosa, è bene specificare che il consumo della lavatrice – e di riflesso il suo costo annuo – dipende sempre dall’etichetta energetica. Gli elettrodomestici moderni, infatti, sono stati progettati per abbattere gli sprechi di luce elettrica, ottimizzandone le prestazioni, per diminuire il loro peso in bolletta. Entrando nello specifico, una lavatrice di classe A+++ consuma un quantitativo di kilowattora annui tale da costare circa 33 euro, se si fa un calcolo approssimativo basato su un conteggio di 220 cicli di lavaggio. Con i modelli A++ invece si spendono circa 44 euro annui, mentre quelli A+ arrivano a 51 euro annui. Non solo elettricità, perché le lavatrici consumano anche risorse idriche. Per quanto concerne l’acqua, il valore si attesta fra i 12 e i 14 euro ogni anno.