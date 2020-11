Omaggio a Mattia Fiaschini nella Giornata dell’albero

L’Amministrazione Comunale ha dedicato un momento significativo e toccante a Mattia Fiaschini. Il giovane cesenaticense è scomparso lo scorso gennaio in Australia durante un’escursione delle Blue Mountains. Insieme alla famiglia è stato piantumato un Fraxinus Oxyphylla in memoria del ragazzo. Un gesto per tenere vivo il suo ricordo con un segno concreto e bellissimo per tutta la collettività. Tanti i presenti alla piantumazione. Numerosi gli amici di Mattia, i familiari e rappresentanti delle istituzioni. Anche Legambiente si è unita all’omaggio a Mattia grazie alla presenza di Francesco Occhipinti.