Parrucchiera di Cesenatico regala shampoo e creme a 50 donne

Un regalo alle donne per ricordare che, anche nei giorni complicati del Covid, non bisogna mai trascurare la propria bellezza.

L’idea è di Ilenia Benaglia, titolare del salone di parrucchiera La Bottega del Capello che, in collaborazione con l’azienda agricosmetica Oway, ha deciso di fare un regalo a cinquanta donne di Cesenatico, donando – mercoledì 25 novembre (ore 9/12 e 15/18.30) – cento mini-confezioni di bagno capillare (shampoo) e di crema ristrutturante per capelli. Due preziosi prodotti per la ricostruzione fitoproteica biomimetica che ripara la cute restituendo materia e densità ai capelli danneggiati ed indeboliti.

Un cadeau per sollevare l’umore delle donne in un momento non facile, ma anche per promuovere un’idea di benessere eco-sostenibile e, soprattutto, 100% chemical-free. I campioni di prodotti, infatti, verranno donati in mini-contenitori di vetro per promuovere – secondo la policy di Oway – la cultura del riciclo e dell’economia circolare.