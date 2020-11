La Romagna del Covid: “Andrà tutto bene ‘sti due maroni”

“Andrà tutto bene ‘sti due maroni”. Dopo il successo del suo primo libro-cult (“Ultimo tango a Paganello a mare”), la penna sottile e irriverente del giornalista Flavio Bertozzi torna a dipingere – con l’abituale stile satirico e caricaturale – un affresco verace di Romagna. La Romagna “sterilizzata” di giugno, quella del Covid, dove l’amuchina puzzava più della salsedine, le distanze sociali sfregiavano la liturgia secolare del ballo liscio mentre qualcuno, in pieno delirio pandemico, pensava di rinchiudere i bagnanti nelle gabbie di plexiglas.

Una Romagna sui generis che, nei mesi del lockdown, ha enfatizzato i suoi vizi e le sue virtù, facendo tornare d’attualità tante immagini iconografiche di questa splendida terra.

#andràtuttobenestiduemaroni, il nuovo divertente libro pubblicato dalla La Cesenate Edizioni, è una raccolta di frammenti tragicomici di un inizio estate in salsa romagnola, quando ci risvegliammo in mezzo a colonnine di gel disinfettante, ombrelloni a distanza di sicurezza, lettini igienizzati, pistole termoscanner, trikini, buffet anti-droplet, movida militarizzata e replicanti del temutissimo Pezzente Zero.

Come è cambiata (in peggio, ma anche in meglio) la Romagna dopo l’avvento di questa epidemia planetaria? Come hanno reagito i romagnoli a questa terribile burrasca virale partita dai sobborghi di Wuhan e arrivata, non si sa come, sulle rive dell’Adriatico?

Dai negazionisti ai personaggi trash, dai luoghi comuni ai simboli più autentici di questa terra, Bertozzi tratteggia con l’abituale energia narrativa un esilarante spaccato della Romagna contemporanea, quella mantecata dai suoi antichi riti ma proiettata, a fatica, anche nell’era 2.0. Una terra dove anche il Passatore Cortese, un bel giorno, dovette riporre il leggendario fucile ed indossare, suo malgrado, la mascherina.