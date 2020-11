Venerdì l’Emilia Romagna potrebbe tornare “zona gialla”

Insomma, la percentuale di nuovi positivi sui tamponi fatti si è stabilizzato negli ultimi giorni, così come il numero dei nuovi ricoveri (ieri 45 in più ma in un’area “non critica”), anche se permane un rischio alto di saturazione nei reparti (è al 35% nelle terapie intensive quando la soglia è il 30% e 46% negli altri reparti Covid, con soglia al 40%).

In attesa dunque del giallo, la Regione ha confermato le restrizioni relative al weekend, con qualche piccolo allentamento, e soprattutto anticipandone la scadenza al 27, non più al 3 dicembre: venerdì prossimo si deciderà infatti sul possibile cambio di colore in base agli ultimi dati.