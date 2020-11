A Natale rimborso del 10% per chi fa acquisti con carte di credito

Per disincentivare l’utilizzo dei contanti e dunque favorire i pagamenti “in nero” è in arrivo uno speciale extra cashback di Natale. Il governo sta infatti lavorando ad un rimborso del 10% fino a 150 euro, aggiuntivo rispetto alle misure già previste, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre: lo potrà ottenere subito (entro la fine dell’anno) chi a dicembre farà 10 acquisti con carte o app. Il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente.