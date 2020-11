Cartelle Equitalia, Governo pensa a stralcio e a nuova rottamazione

Fino a ieri era uno dei cavalli di battaglia del centro-destra (Salvini-Meloni): lo stop alle cartelle esattoriali per milioni di italiani.

Per carità sacrosanta la lotta all’evasione, ma se negli uffici di Equitalia ci sono undici milioni di notifiche fiscali pronte per partire significa che in questo paese – in tema di tasse – c’è qualcosa che non funziona.