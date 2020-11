Cesenatico investe 90mila euro sul teatro comunale

Già lo scorso anno l’amministrazione era intervenuta per circa 60mila euro con la sostituzione dell’impianto di refrigerazione del teatro visto che non risultava più efficace efficace e non rispondente ai nuovi criteri di risparmio energetico.

“In questo momento di pausa forzata per il nostro teatro abbiamo deciso di investire nel miglioramento di una struttura già molto bella e funzionale per renderla ancora migliore. Speriamo che questa fase passi in fretta e che le luci possano riaccendersi il prima possibile: siamo pronti, appena si potrà, a pensare a un’offerta artistica e culturale di alto livello a cui Cesenatico ormai è ben abituata”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Il teatro è una parte fondante della tradizione artistica a culturale della città e proprio per questo riteniamo sia necessario tenerlo vivo anche quando il palco non può essere animato da attrici e attori. Gli interventi che abbiamo scelto di mettere in campo guardano a entrambe le dimensioni a cui ormai sono chiamati gli eventi dal vivo. Gli spettacoli in presenza con il miglioramento della platea e delle decorazioni, e le performance da vivere “a distanza” con l’implementazione delle dotazioni per realizzare dirette streaming ed eventi sul web e sui social”, conclude l’assessore Emanuela Pedulli.