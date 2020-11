La camminata social per dire “Basta alla violenza sulle donne”

In seguito all’ultimo decreto governativo e all’entrata dell’Emilia Romagna in Zona Arancione, la camminata per dire basta alla violenza sulle donne organizzata dal Comune di Cesenatico non potrà esserci. Il messaggio di solidarietà, però, non può e non deve fermarsi è così l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cesenatico ha deciso di trasformare l’evento e farlo diventare social.

Ogni persona è chiamata a ideare il tragitto della sua personale camminata per le vie di Cesenatico e a pubblicare sui social una foto o un breve video taggando “Centro Donna Cesenatico”. Il materiale raccolto sarà pubblicato e condiviso per dare forza a chi non l’ha trovata, anche se a distanza.