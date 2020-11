Torniamo in zona gialla? Decisivi i ricoveri

Quali sono gli ostacoli? L’indice di contagio (il famigerato RT che misura la trasmissione del virus) sta calando in maniera incoraggiante (1,1 contro l’1,6 di due settimane fa), così il numero dei contagi (che, però, dipende in maniera determinante dal numero dei tamponi).

Ciò che preoccupa invece è l’aumento del numero dei ricoveri che non allenta la pressione sui reparti ospedalieri: ieri, in tutta la regione, si sono contati 8 ricoveri in più in terapia intensiva, per un totale di 249 pazienti, mentre negli altri reparti Covid sono entrate altre 72 persone (per un totale di 2.666).

Sarà dunque questo il dato da tenere d’occhio durante la settimana. Se il numero dei ricoverati dovesse iniziare a diminuire, infatti, si alzerebbero in maniera inversamente proporzionale le possibilità di tornare, forse già venerdì prossimo, in zona gialla.