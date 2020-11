A Cesenatico nuovo record: 185 positivi al Covid

Casi Covid. Un altro record per Cesenatico, di quelli che però non vorremmo scrivere mai. Sono 185 (+7) ad oggi le persone positive al Covid sul territorio comunale. Un numero mai raggiunto nella storia della pandemia, quasi il triplo dei casi della prima “ondata”. Di queste 172 si trovano in isolamento domiciliare. Mentre 13 sono i concittadini ricoverati per complicanze cliniche al Bufalini ma non in terapia intensiva.