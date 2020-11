Bilancio di previsione regionale: nove miliardi alla sanità

Tra i punti di spicco del piano: sostegno alle realtà economiche che hanno dovuto sospendere o limitare le proprie attività in seguito alle ordinanze anti-Covid con 10 milioni di euro, aggiuntivi rispetto ai ristori nazionali; l’ estensione agli studenti fino a 19 anni della possibilità di viaggiare gratis su bus e treni regionali, già oggi possibile per gli under 14; una disponibilità di 45 milioni per l’attrattività di investimenti in Emilia-Romagna; 10 milioni di euro destinati a sostenere il percorso verso un unico sistema fieristico regionale. Oltre a interventi previsti tra il 2021 e il 2023, per l’edilizia sanitaria pari a 150 milioni di euro, Big data e innovazione digitale pari a 24 milioni per il Tecnopolo di Bologna, l’elettrificazione delle linee ferroviarie regionali con 60 milioni, il fondo investimenti per gli enti locali per 80 milioni e un Programma straordinario di investimenti per i territori maggiormente colpiti dalla pandemia Covid, i territori montani e le aree interne con 40 milioni.