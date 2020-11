Porto, finiti i lavori alla banchina di levante

La zona del porto commerciale è una delle più importanti di Cesenatico. Attorno a questo polo commerciale ruota una buona fetta dell’economia cittadina. Poter disporre di una infrastruttura moderna e che non cede il passo al tempo è un investimento sicuro per la città. Ciò anche in una logica concorrenziale con gli altri mercati ittici del territorio romagnolo. Nell’arco di pochi anni infatti la zona mercatale si è trasformata completamente. Ha fatto il suo ingresso un nuovo sistema fognario con asfaltatura delle principali strade che insistono sull’area. Inoltre sono state inserite le sbarre per regolamentare l’ingresso e multe salate per chi abbandona rifiuti fuori posto. A completare la ristrutturazione dell’area ci sono stati gli interventi sulle banchine del molo di levante e ponente. È possibile addentrarsi nei numeri dell’investimento a questo link.