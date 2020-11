Voucher per lo sport a 83 famiglie di Cesenatico

I dettagli del bando. Ciascun nucleo familiare ha potuto beneficiare di un voucher del valore pari a 150 euro. Nel caso in cui il nucleo fosse costituito da due figli il valore del voucher è pari a 200 euro; nel caso invece fosse costituito da tre figli il valore del voucher è pari a 250 euro.

“Come amministrazione comunale siamo felici di questi voucher regionali che aiutano le famiglie di Cesenatico e tutti i giovani che vogliono praticare sport sul territorio. Con questo fondo riusciamo anche a dare un piccolo aiuto alle società sportive del territorio: sappiamo che non è un momento facile, e dopo aver messo a disposizione le nostre aree verdi gratuitamente proviamo a fare uno sforzo ulteriore. Abbiamo bene in mente quanti sforzi sono stati fatti e vengono fatti ancora per proseguire con gli allenamenti in sicurezza, quando possibile”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Lo sport tiene insieme il tessuto sociale di Cesenatico con le tante società e associazioni che svolgono un lavoro fondamentale per la crescita dei giovani. Questi voucher rappresentano un aiuto per le famiglie, e anche le risorse ricavate contribuiranno a tenere vivo lo sport della città. L’amministrazione non si dimentica mai l’importanza delle realtà sportive del territorio, nei prossimi giorni arriverà la lettera alle società per poter richiedere il contributo in attesa che le cose migliorino”, conclude l’assessore Gaia Morara.