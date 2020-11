In Emilia Romagna pronte le prime dosi di vaccino anti-Covid

Già definiti e trasmessi al Ministero i centri di stoccaggio del vaccino su tutto il territorio, da Piacenza a Rimini. L’arrivo delle prime dosi è previsto nei prossimi mesi.

“Ci siamo mossi in tempi rapidi- commenta l’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini – per dare risposta al Ministero sia sul fabbisogno di dosi stimato in Emilia Romagna per la prima fascia di popolazione da vaccinare, sia sull’individuazione dei luoghi idonei alla conservazione e allo stoccaggio del vaccino. Quando a livello nazionale inizierà la distribuzione, saremo pronti a procedere con le vaccinazioni. Per quanto riguarda ulteriori dosi e coperture per una fascia più ampia di cittadini, sarà il Ministero a decidere e la nostra Regione si farà trovare pronta”.