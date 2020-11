Covid: in Emilia Romagna mille malati in meno, Cesenatico tocca quota 229

Si registrano 55 nuovi decessi: 2 in provincia di Piacenza, 5 nel parmense, 5 in quella di Reggio Emilia, 7 in quella di Modena, 18 in quella di Bologna, 4 nel ravennate, 14 in provincia di Rimini. Nessun decesso in provincia di Ferrara e di Forlì-Cesena. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia Romagna i decessi sono complessivamente 5.548.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 258 (+9 rispetto a ieri), così distribuiti: 16 a Piacenza, 14 a Parma, 33 a Reggio Emilia, 65 a Modena, 56 a Bologna, 6 a Imola, 22a Ferrara, 15 a Ravenna, 4 a Forlì (invariato), 1 a Cesena (invariato) e 26 a Rimini.

Le persone complessivamente guarite salgono a 37.835 (+3.154 rispetto a ieri). Il consistente incremento del numero dei guariti è dovuto alla messa a regime della procedura delle chiusure degli isolamenti e delle quarantene arretrate, che dovrebbe vedere analoghi incrementi anche nei prossimi giorni.

Il dettaglio dei dati a questo link.