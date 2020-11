Evade dai domiciliari per una passeggiata in bici

Hanno suonato al suo campanello convinti di trovarlo a casa, ma in realtà – benché fosse agli arresti domiciliari – ha pensato bene di farsi una passeggiata in bicicletta. Per questo un 36enne di Cesenatico è stato denunciato per evasione.

L’uomo, infatti, lo scorso 21 novembre, nelle prime ore del pomeriggio, ha violato la misura cautelare degli arresti domiciliari ed è stato tratto in arresto dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che, come ogni giorno, avevano il compito di controllarlo.