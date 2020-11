In provincia di Ravenna, mangia involtino primavera e ci trova un dito

Non è, purtroppo, una leggenda metropolitana. Anche se ne avrebbe tutta l’aria. I giornali ne hanno dato ampio risalto e certamente per gli amanti della cucina etnica non è una notizia rassicurante. E’ accaduto a Lugo dove un uomo, mangiando un involtino primavera, ci ha trovato dentro qualcosa che assomigliava terribilmente ad un dito, per l’esattezza ad una porzione di falange.

Il malcapitato cliente è residente a Casola Valsenio. Si è dunque rivolto ai carabinieri allegando alla denuncia anche il macabro reperto. Per dirimere ogni questione e stabilire se quel pezzetto di ripieno fosse davvero di carne umana, è stato disposto l’esame del dna che scioglierà tutti i dubbi.