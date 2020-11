Turismo: il sito internet di Cesenatico si rifà il look

VisitCesenatico dunque avrà un nuovo scopo, quello di diventare il principale dominio di destinazione raccogliendo tutte le tessere del mosaico turistico e culturale della città: cesenatico.it e cesenaticoturismo.com confluiranno qui e si apriranno anche ai siti specifici del Museo della Marineria e di Casa Moretti.

“La comunicazione di una destinazione turistica come la nostra è sempre stata importante e nella tradizione di Cesenatico ci sono stati molti maestri che hanno fatto scuola in tutta Italia. Penso a Primo Grassi e a tutti quelli che hanno lavorato con lui. Partendo da quell’eredità dobbiamo fare in modo che la nostra città sia sempre al passo con i tempi, puntando forte sull’identità riconoscibile e riconosciuta. L’unico modo per mantenere viva l’anima tradizionale è seguire i nuovi linguaggi”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Siamo al lavoro senza sosta per presentare la proposta che animerà il Natale di Cesenatico, ma ovviamente sappiamo che le festività saranno diverse da come siamo abituati a viverle. Oltre agli allestimenti del presepe sulle barche e alle luminarie sul Porto Canale, dovremo rinunciare alla cerimonia inaugurale e al Concerto in piazza per Capodanno. Con queste economie, circa € 50.000, abbiamo deciso di rifare il look all’immagine on-line di Cesenatico: perché ne abbiamo bisogno e per dare un segnale di come una città turistica come la nostra debba sempre guardare avanti. Nei prossimi giorni si riunirà la Consulta del Turismo dal quale verranno fuori proposte che analizzeremo insieme”, conclude l’assessore Gaia Morara.