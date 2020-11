Al via la pulizia delle caditoie lungo le strade comunali

Tra le vie interessate, si segnala tra le altre, viale Carducci, viale dei Mille, corso Garibaldi, via Leonardo da Vinci, via Abba, via Bixio, viale Manzoni, viale Milano e via Sozzi in zona mercato, via Magrini, via Cremona, viale Menotti, viale Cavour, Lungomare Ponente, e numerose vie di Zadina.

“La pulizia e la rifunzionalizzazione delle caditoie pubbliche è un tema molto sentito dalla cittadinanza e spesso segnalato dai comitati di zona. Il piano triennale che abbiamo predisposto è partito lo scorso anno, continua e andrà avanti anche nel 2021. Con questo interventi organici e strutturati puntiamo a pulire la stragrande maggioranza delle caditoie comunali migliorando la sicurezza idraulica e la sicurezza stradale, elementi importanti soprattutto in questa stagione”, le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.