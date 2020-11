L’Emilia Romagna torna in “zona gialla”? Oggi il verdetto

Ne è convinta Kyriakoula Petropulacos, direttrice generale dell’assessorato regionale alla Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico nazionale presieduto da Angelo Borrelli che, in un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato di una “curva pandemica in incoraggiante regressione” e, alla domanda “Torneremo in zona gialla?”, non ha esitato a rispondere: “Direi di sì, a meno che non cambi qualcosa. Tante regioni usciranno dall’attuale zona, vediamo come. Si sta ragionando guardando anche all’andamento nazionale”. Insomma, una buona iniezione di ottimismo.

Esclusa invece l’ipotesi di una regione a tinte diverse a seconda delle province: “Non è una strategia che abbiamo mai preso in considerazione – ha aggiunto Petropulacos – sarebbe di difficile gestione. Si può limitare la mobilità in focolai presenti su piccoli Comuni, ma non a livello di provincia”.