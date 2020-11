Basket, Teleromagna media partner dei Tigers

Doppio appuntamento quindi il martedì per i nostri tifosi che alle ore 21:00 su Teleromagna, canale 14 del digitale terrestre, potranno seguire Panorama Basket, condotto da Enrico Pasini e Franceska Picari, per poi vivere o rivivere in seconda serata le emozioni dei match della squadra allenata da coach Giampaolo Di Lorenzo. Si ringrazia Teleromagna per questa importante collaborazione che, in un periodo così complicato per la perdurante assenza dei tifosi dagli spalti, offrirà la possibilità di seguire in chiaro in differita le gesta di Borsato e compagni.