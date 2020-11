Senza mascherina ma con certificato… falso

I successivi accertamenti effettuati consentivano di appurare che la causa di esenzione non era presente sul documento originale e che pertanto la certificazione era stata contraffatta. Con Decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Rimini eseguito in data 19 novembre veniva effettuata una perquisizione personale e locale che consentiva di rinvenire e sequestrare il certificato contraffatto. Il quarantatreenne è stato denunciato in stato di libertà, per il reato di cui all’art. 482 del codice penale, per avere alterato un referto medico al fine di poter circolare senza osservare l’obbligo di indossare la prevista mascherina.