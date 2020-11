Regione in zona arancione. Bene, ma non benissimo

Per ora l’Emilia Romagna resta in zona arancione. Ultima conferma, dopo le parole di Bonaccini pubblicate poco fa, arriva dal sindaco Matteo Gozzoli. In un post ha spiegato cosa cambia ribadendo le misure a cui bisogna attenersi per non rischiare di limitare la salute altrui. E di non incappare in multe salate.

La nuova ordinanza del presidente di Regione entra in vigore già domani, sabato 28 novembre. Ha validità fino a giovedì 3 dicembre 2020. Le disposizioni già in vigore rimangono tutte confermate a eccezione dei negozi, non all’interno dei centri commerciali, che potranno rimanere aperti nei giorni festivi. Vi ribadisco che l’Emilia-Romagna rimane all’interno della zona arancione e dunque sono in vigore tutte le norme previste da questo provvedimento. La mascherina dovrà essere indossata sempre, fin dal momento in cui si esce di casa. Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina stessa, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità.