Elezioni: ecco la lista civica a sostegno di Gozzoli

Al via i lavori per la lista civica “Con Matteo Gozzoli Sindaco” in vista delle prossime elezioni amministrative. La nuova lista, che si affiancherà a PD e PRI, sosterrà la candidatura del sindaco uscente di Cesenatico Matteo Gozzoli.

Dopo il primo incontro in via telematica, sono in programma altri incontri introduttivi utili per creare il gruppo della lista civica e chiunque fosse interessato ad aderire al progetto può scrivere una mail a conmatteogozzolisindaco@gmail.com.

Intanto, parallelamente alle prime riunioni a cui anche il Sindaco Gozzoli ha preso e prenderà parte, l’anima della lista civica inizia a delinearsi con le persone che hanno deciso di dare vita a questo nuovo soggetto per Cesenatico.