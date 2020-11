Locali ancora aperti a San Marino. E la curva dei contagi s’impenna

Un caso? Certo che no visto che questo lembo di Romagna non si è allineato ai dpcm italiani e, grazie a regole più morbide (in primis, la non chiusura dei locali), il monte Titano è stato in queste settimane la meta preferita dai nostalgici dello Spritz e della tagliatella (malgrado le restrizioni della zona arancione gli sconfinamenti sono all’ordine del giorno).

E così, per la serie “meglio tardi che mai”, ieri sono entrate in vigore le nuove misure restrittive già annunciate nei giorni scorsi, anche se bar e ristoranti resteranno aperti fino alle 24. Ci sarà tuttavia qualche limitazione in più: ai tavoli si potranno accomodare solo 4 persone e le deroghe saranno concesse solo a membri di un unico nucleo familiare. Aperti anche i centri commerciali e i negozi mentre torna la didattica a distanza nelle scuole superiori fino al 23 dicembre.

Ieri le autorità hanno nuovamente lanciato un appello alla cittadinanza spiegando che “serve responsabilità da parte dei cittadini”. E da parte di chi governa no?