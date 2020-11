Verso il coprifuoco alle 22 anche a Natale e Capodanno!

E dunque gli spostamenti tra le Regioni saranno consentiti solo ai residenti, mentre non ci si potrà spostare per ragioni turistiche. La chiusura di bar e ristoranti resterà fissata alle ore 18, mentre si profila un allungamento degli orari per i negozi per evitare assembramenti nei giorni “caldi” dello shopping. Tuttavia, resterà in vigore il coprifuoco rigido alle 22, anche nelle vigilie di Natale e Capodanno.

E’ già deciso invece che il dpcm che sarà in vigore dal 4 dicembre confermerà la divisione del Paese in zone rossa, arancione e gialla. Ma la consapevolezza è che, se la curva dei contagi proseguirà il suo trend, a metà dicembre tutta l’Italia sarà gialla. Perciò è sulle regole per le Regioni gialle che si sta concentrando il lavoro del governo.